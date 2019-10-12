«Торпедо» добиралось на матч со «Спартаком-2» на такси из-за поломки автобуса
Московское «Торпедо» добиралось до стадиона «Открытие Арена» в Москве на матч 17-го тура Футбольной национальной лиги со «Спартаком-2» своим ходом, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
По пути к гостинице автобус команды сломался, из-за чего игрокам пришлось добираться на арену при помощи такси, а также используя каршеринг. «Торпедо» прибыло на «Открытие Арену» за час до начала матча ФНЛ.
Напомним, встреча завершилась волевой победой «Торпедо» со счётом 3:2. Голами в составе гостей отметились нападающие Игорь Лебеденко, реализовавший пенальти, и Максим Максимов, а также защитник Илья Самошников.
«Торпедо» набрало 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (17) — на 14-м месте.
Тренер «Спартака-2»: нам где-то не хватило силёнок, «Торпедо» — лидер по праву
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