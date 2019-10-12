«Енисей» избежал поражения в матче с «Армавиром», забив на 88-й минуте

В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Армавир». Встреча состоялась на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась со счётом 1:1.



Уже на 3-й минуте счёт открыл нападающий «Армавира» Иван Иванченко. В начале второго тайма, на 55-й минуте, главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку полузащитнику гостей Азамату Гурфову, после чего «Армавир» остался в меньшинстве. В концовке встречи, на 88-й минуте, хавбек красноярской команды Константин Савичев сравнял счёт.



«Армавир» набрал 19 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Енисей» (15) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 43 очка в 17 матчах.