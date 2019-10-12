Защитник «Торпедо» Шустиков: матч со «Спартаком-2» прошёл в семейной обстановке

Защитник московского «Торпедо» Сергей Шустиков прокомментировал результат матча 17-го тура Футбольной национальной лиги со «Спартаком-2» (3:2).



«Спартак-2» — очень хорошая команда, которая очень классно обращается с мячом, действует индивидуально, и хорошо играет стеночками. Ещё, конечно, плюс, что играли на стадионе «Открытие Арена», дополнительные эмоции. Поскольку болельщики дружат, неплохую перекличку между собой вели. Поэтому матч получился хороший, праздничный, в семейной обстановке. Хорошо, что в конце мы смогли дожать и выиграть», — передаёт слова Шустикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



«Торпедо» набрало 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (17) — на 14-м месте.

«Торпедо» одержало волевую победу в матче со «Спартаком-2»