Шустиков — о поломке автобуса: сел за руль одного авто, машина была полная

Капитан «Торпедо» Сергей Шустиков прокомментировал инцидент с поломкой автобуса перед матчем 17-го тура ФНЛ со «Спартаком».

«Так вышло, что автобус не приехал. Мы увидели две машины каршеринга, решили, что сядем на них и вызовем такси для остальных ребят. Я был за рулём одной машины, со мной были Кеняйкин, Калугин, полная машина, в общем. Особенная ответственность? Да нет, я же не первый раз за руль сел», — передаёт слова Шустикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Напомним, автобус «Торпедо» сломался по пути к гостинице, из-за чего игрокам пришлось добираться на арену на такси, а также используя каршеринг. «Торпедо» прибыло на «Открытие Арену» за час до начала матча ФНЛ.

Напомним, встреча завершилась волевой победой «Торпедо» со счётом 3:2. Голами в составе гостей отметились нападающие Игорь Лебеденко, реализовавший пенальти, и Максим Максимов, а также защитник Илья Самошников.