«Зенит» готов предложить за хавбека «Уфы» Карпа € 3 млн

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Prosport.ro.

Согласно информации источника, ввиду потери Эмануэля Мамманы, который из-за тяжёлой травмы вылетел из строя на срок до 8 месяцев, сине-бело-голубые будут готовы предпринять попытку подписать 25-летнего хавбека уфимской команды и выложить за него € 3 млн.

В текущем сезоне Карп принял участие в 12 матчах на клубном уровне. На счету хавбека 1 забитый мяч. Контракт полузащитника с «Уфой» рассчитан до лета 2022 года.

Карп является воспитанником киевского «Динамо». Однако за первую команду украинского клуба он так и не сыграл. В 2014 году он перешёл в «Клуж». Позже он также поиграл за «Стяуа» и «Вииторул». В «Уфу» он перебрался в январе 2017 года в статусе свободного агента.