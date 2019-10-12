Ларссон — о «Спартаке»: трудно переходить в большой клуб

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своей адаптации в московской команде.



«Трудно оказываться в новой для себя среде, переходить в большой клуб. Но то, что я получаю шанс проявить себя, очень много для меня значит. На данный момент самое главное — это уверенность в себе. К тому же, в «Спартаке» я играю на позиции, к которой мне нужно привыкнуть. Я выхожу на месте правого вингера при схеме 4-3-3. Я сыграл несколько матчей в Нидерландах на этой позиции, но это весь мой опыт. Однако я получаю много свободы на поле, поэтому мне следует почаще оказываться в штрафной площади — там я действительно опасен», — приводит слова Ларссона Fotbollskanalen.



Напомним, Джордан перешёл в «Спартак» из «Норрчёпинга» в минувшее трансферное окно за € 4 млн.

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