Тер Штеген: рад, что Адурис приближается к концу своей удивительной карьеры

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что рад скорому завершению карьеры форварда «Атлетика» Аритца Адуриса.

«Один из игроков, который досаждал мне больше всего в чемпионате Испании, — это Адурис. Он очень много забивал мне. Рад, что он приближается к концу своей удивительной карьеры, потому что мне больше не придётся с ним встречаться на поле. У нас будет ещё одна встреча в Примере, но я надеюсь, что он мне больше не забьёт», — приводит слова тер Штегена официальный сайт «Барселоны».

В текущем сезоне 38-летний Адурис принял участие в 7 матчах на клубном уровне. На его счету 1 забитый мяч. В матче 1-го тура чемпионата Испании его гол принёс «Атлетику» победу над «Барселоной» со счётом 1:0. Контракт нападающего с баскским клубом рассчитан до лета 2020 года.