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Колобков: очень хотим вместе с РФС провести Суперкубок УЕФА в Казани

Колобков: очень хотим вместе с РФС провести Суперкубок УЕФА в Казани
Футбол / Прочие турниры 0

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что его ведомство полностью поддерживает заявку Казани на проведение матча Суперкубка УЕФА 2023 года.

«Заявка Татарстана сфомирована и поддержана. Мы готовим правительственные гарантии. Хоть это всего один матч, он требует специального подхода и специальной подготовки. Мы, конечно, будем заявляться. Очень хотим вместе с РФС провести Суперкубок здесь. Главное — подготовить федеральные гарантии. В течение двух недель мы всё подпишем и передадим оргкомитету для передачи в УЕФА», — приводит слова Клобкова «Спорт Бизнес Online».

Напомним, действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Ливерпуль». В матче за трофей, который проходил в августе этого года, красные в серии пенальти обыграли «Челси».

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