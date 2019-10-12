Колобков: очень хотим вместе с РФС провести Суперкубок УЕФА в Казани
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что его ведомство полностью поддерживает заявку Казани на проведение матча Суперкубка УЕФА 2023 года.
«Заявка Татарстана сфомирована и поддержана. Мы готовим правительственные гарантии. Хоть это всего один матч, он требует специального подхода и специальной подготовки. Мы, конечно, будем заявляться. Очень хотим вместе с РФС провести Суперкубок здесь. Главное — подготовить федеральные гарантии. В течение двух недель мы всё подпишем и передадим оргкомитету для передачи в УЕФА», — приводит слова Клобкова «Спорт Бизнес Online».
Напомним, действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Ливерпуль». В матче за трофей, который проходил в августе этого года, красные в серии пенальти обыграли «Челси».
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