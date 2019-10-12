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«Химки» разгромили «Мордовию» в матче ФНЛ, «Ротор» обыграл «Нижний Новгород»

«Химки» разгромили «Мордовию» в матче ФНЛ, «Ротор» обыграл «Нижний Новгород»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали «Мордовию». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Голы в составе подмосковной команды на свой счёт записали полузащитники Аршак Корян и Илья Кухарчук, а также нападающий Камран Алиев, который оформил дубль в этой встрече.

«Химки» набрали 37 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Мордовия» (13) — на 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Торпедо».

В других матчах тура «Ротор» одержал победу над «Нижним Новгородом» (2:1), «Текстильщик» в меньшинстве обыграл «Луч» со счётом 4:3, «Краснодар-2» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя (2:2), а «Шинник» дома уступил «Чайке» со счётом 2:3.

ФНЛ - Первый дивизион. 17-й тур
12 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
4 : 0
Мордовия
Саранск
1:0 Алиев – 6'   2:0 Корян – 24'   3:0 Алиев – 47'   4:0 Кухарчук – 74'
ФНЛ - Первый дивизион. 17-й тур
12 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
2 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Евсеев – 6'   1:1 Сагитов – 25'   2:1 Саная – 90+5'
ФНЛ - Первый дивизион. 17-й тур
12 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
4 : 3
Луч
Владивосток
0:1 Катрич – 8'   0:2 Саламатов – 12'   1:2 Марущак – 19' (автогол)   2:2 Юрченко – 23' (пен)   2:3 Марущак – 45'   3:3 Фомин – 66'   4:3 Радченко – 87'
Удаления: Батов – 17' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 17-й тур
12 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
2 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Малеев – 38'   1:1 Онугха – 66'   2:1 Григорян – 72'   2:2 Зайцев – 84'
ФНЛ - Первый дивизион. 17-й тур
12 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 3
Чайка
Песчанокопское
1:0 Самодин – 27'   1:1 Текучёв – 49'   2:1 Дроздов – 50'   2:2 Хохлачёв – 54'   2:3 Демченко – 80'
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