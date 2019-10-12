«Химки» разгромили «Мордовию» в матче ФНЛ, «Ротор» обыграл «Нижний Новгород»

В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали «Мордовию». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



Голы в составе подмосковной команды на свой счёт записали полузащитники Аршак Корян и Илья Кухарчук, а также нападающий Камран Алиев, который оформил дубль в этой встрече.



«Химки» набрали 37 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Мордовия» (13) — на 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Торпедо».



В других матчах тура «Ротор» одержал победу над «Нижним Новгородом» (2:1), «Текстильщик» в меньшинстве обыграл «Луч» со счётом 4:3, «Краснодар-2» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя (2:2), а «Шинник» дома уступил «Чайке» со счётом 2:3.