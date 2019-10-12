Д. Комбаров — о дебюте в кино: новые эмоции! Новые возможности! Только вперёд!

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями от дебюта в кино.

32-летний футболист сыграл милиционера в фильме «Перевод с немецкого». Картина выйдет на канале «Россия 1» в 2020 году в преддверии годовщины Великой Победы.

«Друзья мои! Верьте в мечты! Рад поделиться с вами важной и приятной новостью: попробовал себя в роли актера в военном фильме! Новые эмоции! Новые впечатления! Новый опыт! Новые возможности! Только вперёд!» — написал Комбаров на своей странице в «Инстаграме».

Дмитрий стал игроком «Крыльев Советов» в конце июня 2019 года. Ранее защитник выступал за московские «Спартак» и «Динамо».

В нынешнем сезоне Комбаров принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги.