Д. Комбаров — о дебюте в кино: новые эмоции! Новые возможности! Только вперёд!
Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями от дебюта в кино.
32-летний футболист сыграл милиционера в фильме «Перевод с немецкого». Картина выйдет на канале «Россия 1» в 2020 году в преддверии годовщины Великой Победы.
«Друзья мои! Верьте в мечты! Рад поделиться с вами важной и приятной новостью: попробовал себя в роли актера в военном фильме! Новые эмоции! Новые впечатления! Новый опыт! Новые возможности! Только вперёд!» — написал Комбаров на своей странице в «Инстаграме».
Дмитрий стал игроком «Крыльев Советов» в конце июня 2019 года. Ранее защитник выступал за московские «Спартак» и «Динамо».
В нынешнем сезоне Комбаров принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги.
Появилось видео со съёмок фильма с участием Дмитрия Комбарова
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