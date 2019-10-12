«Ювентус» может включить Рабьо в сделку по трансферу Эриксена
Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, сообщает Le10Sport.
По информации издания, «Ювентус» может включить в сделку хавбека Адриена Рабьо, который присоединился к клубу минувшим летом на правах свободного агента.
Действующий контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что датчанин хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале», который тоже проявляет к нему интерес.
В нынешней кампании Кристиан забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах английской Премьер-лиги. 27-летний полузащитник также принял участие в 2 встречах Лиги чемпионов и одном матче Кубка английской лиги.
«Бавария» контактирует с Эриксеном
- 12 октября 2019
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