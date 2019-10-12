Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Манчини: у сборной Италии появилось лицо, наша цель – победить на Евро-2020

Манчини: у сборной Италии появилось лицо, наша цель – победить на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед отборочным матчем чемпионата Европы с Грецией заявил, что целью команды является победа на Евро-2020.

«Рады, что у сборной появилось лицо, команда играет в атакующий футбол и неплохо защищается. У нас есть почти год до Евро, и нам нужно становиться лучше, наша цель — победить. Италия выиграла четыре чемпионата мира, мы должны стремиться к победе», — сказал приводит слова Манчини Football Italia.

Сборная Италии набрала 18 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы J. Греция (5) — на пятом месте. Соперниками сборных по группе J являются национальные команды Финляндии, Армении, Лихтенштейна и Боснии и Герцеговины.

Матч Италия — Греция, который состоится 12 октября, обслужит бригада российского арбитра Сергея Карасёва.

Сборная Италии представила новую форму зелёного цвета
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019