Манчини: у сборной Италии появилось лицо, наша цель – победить на Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед отборочным матчем чемпионата Европы с Грецией заявил, что целью команды является победа на Евро-2020.
«Рады, что у сборной появилось лицо, команда играет в атакующий футбол и неплохо защищается. У нас есть почти год до Евро, и нам нужно становиться лучше, наша цель — победить. Италия выиграла четыре чемпионата мира, мы должны стремиться к победе», — сказал приводит слова Манчини Football Italia.
Сборная Италии набрала 18 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы J. Греция (5) — на пятом месте. Соперниками сборных по группе J являются национальные команды Финляндии, Армении, Лихтенштейна и Боснии и Герцеговины.
Матч Италия — Греция, который состоится 12 октября, обслужит бригада российского арбитра Сергея Карасёва.
- 12 октября 2019
-
17:54
-
17:52
-
17:42
-
17:38
-
17:17
-
17:16
-
16:55
-
16:44
-
16:22
-
16:14
-
16:09
-
15:57
-
15:49
-
15:33
-
15:32
-
15:13
-
15:11
-
14:55
-
14:54
-
14:42
-
14:34
-
14:30
-
14:20
-
14:18
-
14:06
-
13:53
-
13:36
-
13:33
-
13:30
-
13:24
-
13:19
-
12:56
-
12:46
-
12:31
-
12:21