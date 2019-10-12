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Раньери назначен главным тренером «Сампдории»

Раньери назначен главным тренером «Сампдории»
Футбол / Италия 0

Итальянский специалист Клаудио Раньери стал главным тренером «Сампдории». Стороны подписали соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

У бывшего наставника «Челси» и «Лестер Сити» будет возможность расторгнуть контракт, если клуб вылетит в Серию В.

По данным Football Italia, президент «Сампдории» Массимо Ферреро не был уверен в Раньери и попросил совета у Франческо Тотти и Антонио Кассано, которые работали с 67-летним тренером. Те дали положительные рекомендации.

Напомним, генуэзцы отправили в отставку главного тренера Эусебио ди Франческо из-за провального старта сезона. После семи туров в активе «Сампдории» лишь 3 очка, генуэзцы замыкают турнирную таблицу.

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