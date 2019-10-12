«Арсенал» может уволить Эмери, если команда не попадёт в Лигу чемпионов

Руководство лондонского «Арсенала» поставило перед главным тренером команды Унаи Эмери цель попасть в Лигу чемпионов на сезон-2020/21. В случае невыполнения этой задачи испанский специалист может лишиться работы, сообщает The Times.

Чтобы гарантировать участие в Лиге чемпионов, «Арсеналу» необходимо либо завершить нынешню кампанию в первой четвёрке английской Премьер-лиги, либо выиграть Лигу Европы.

Эмери возглавил «Арсенал» в конце мая 2018 года. Ранее 47-летний специалист тренировал «Пари Сен-Жермен», «Севилью», московский «Спартак», «Валенсию», «Альмерию» и «Лорку Депортива».

На этот момент «канониры» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Англии и возглавляют группу F в Лиге Европы.