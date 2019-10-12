Мбаппе: готов умереть на поле за Дешама

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о главном тренере сборной Дидье Дешаме.
«То, что Дешам вызвал меня в сборную, когда я не играл, значит многое. Вы даже не представляете, что это значит для игрока. Это сигнал, очень важный сигнал. Это знак доверия, который стоит всех денег в мире.
Я знаю, что тренер доверяет мне и верит в меня. Как только он это сделал, я почувствовал, что теперь могу умереть за него на поле. Если бы он сказал мне играть в воротах, я бы это сделал», — сказал Мбаппе в интервью TF1.
Напомним, в начале этого сезона Килиан пропустил месяц из-за травмы подколенного сухожилия. Форвард вернулся в строй в конце сентября, а в начале октября получил новое повреждение. В нынешней кампании Мбаппе забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
- 12 октября 2019
-
19:19
-
19:13
-
19:00
-
18:48
-
18:48
-
18:26
-
18:23
-
18:13
-
17:54
-
17:52
-
17:42
-
17:38
-
17:17
-
17:16
-
16:55
-
16:44
-
16:22
-
16:14
-
16:09
-
15:57
-
15:49
-
15:33
-
15:32
-
15:13
-
15:11
-
14:55
-
14:54
-
14:42
-
14:34
-
14:30
-
14:20
-
14:18
-
14:06
-
13:53
-
13:36