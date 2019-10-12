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Защитник Италии отказался уходить из детской больницы вместе с другими игроками

Защитник Италии отказался уходить из детской больницы вместе с другими игроками
Футбол / Евро-2020 0

Национальная команда Италии 10 октября посетила детскую больницу в Риме. Когда футболисты были готовы уходить, защитник «Лацио» Франческо Ачерби решил задержаться, чтобы провести больше времени с детьми.

Сборная Италии принесла подарки для пациентов больницы, а также билеты для членов их семей и сотрудников учреждения.

О поступке Ачерби рассказал сотрудник пресс-службы больницы Алессандро Якопино.

«Когда ему сказали, что командный автобус должен ехать, он ответил: «Мне всё равно. Они могут идти. Я возьму такси, но не уйду, пока не увижу всех», — написал Якопино на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Алессандро Якопино в «Твиттере».

Напомним, у Ачерби дважды был диагностирован рак яичка. 31-летний футболист был вынужден пройти курс химиотерапии.

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