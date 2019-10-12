Норвегия — Испания: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 12 октября в 21:45
Сегодня, 12 октября, на стадионе «Уллевол» в Осло состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Норвегии и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Обслужит матч бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Пол Тирни.
Сборная Испании, набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу группы F квалификации чемпионата Европы, национальная команда Норвегии (9) занимает четвёртое место.
В 8-м туре отбора Евро-2020 Испания на выезде сыграет с Швецией, а Норвегия в гостях встретится с Румынией. Оба матча состоятся 15 октября.
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