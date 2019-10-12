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Клозе: Левандовски в 10 раз лучше меня как форвард

Клозе: Левандовски в 10 раз лучше меня как форвард
Футбол / Германия 0

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе сказал, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски гораздо лучше него, а также назвал имя партнёра, с кем ему было комфортнее всего играть.

«Левандовски, пожалуй, похож на меня, но он в 10 раз лучше меня как форвард. Это нападающий, который умеет всё. Он умеет бить с обеих ног, хорошо играет в воздухе и обладает потрясающим ударом.

Мне всегда нравилось играть с Томасом Мюллером, потому что мы очень хорошо дополняли друг друга. Нам было достаточно взгляда, и мы уже знали, что делать. Это была блестящая связка», – приводит Клозе Bild.

Левандовски в текущем сезоне провел за «Баварию» 7 матчей в Бундеслиге и забил 11 голов.

30-летний Мюллер в 10 играх текущего сезона забил гол и сделал 4 результативные передачи.

Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю свою карьеру
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