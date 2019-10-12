Клозе: Левандовски в 10 раз лучше меня как форвард

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе сказал, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски гораздо лучше него, а также назвал имя партнёра, с кем ему было комфортнее всего играть.
«Левандовски, пожалуй, похож на меня, но он в 10 раз лучше меня как форвард. Это нападающий, который умеет всё. Он умеет бить с обеих ног, хорошо играет в воздухе и обладает потрясающим ударом.
Мне всегда нравилось играть с Томасом Мюллером, потому что мы очень хорошо дополняли друг друга. Нам было достаточно взгляда, и мы уже знали, что делать. Это была блестящая связка», – приводит Клозе Bild.
Левандовски в текущем сезоне провел за «Баварию» 7 матчей в Бундеслиге и забил 11 голов.
30-летний Мюллер в 10 играх текущего сезона забил гол и сделал 4 результативные передачи.
- 12 октября 2019
-
20:52
-
20:52
-
20:51
-
20:28
-
20:23
-
20:02
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:19
-
19:13
-
19:00
-
18:48
-
18:48
-
18:26
-
18:23
-
18:13
-
17:54
-
17:52
-
17:42
-
17:38
-
17:17
-
17:16
-
16:55
-
16:44
-
16:22
-
16:14
-
16:09
-
15:57
-
15:49
-
15:33
-
15:32
-
15:13
-
15:11
-
14:55