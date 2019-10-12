Функционер «Фиорентины» решил мотивировать игрока с помощью своей племянницы

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде нашел оригинальный способ замотивировать полузащитника «фиалок» Гаэтано Кастровилли.



«Сказал, если он продолжит так хорошо работать, я дам ему разрешение написать в «Инстаграме» моей племяннице Костанце, она очень красивая», — приводит слова Праде Сalciomercato.com.

Фото доступно на странице Костанци Праде в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Кастровилли провёл в Серии А в составе «Фиорентины» 7 матчей. Он отыграл 600 минут, отметился одним голом, одной результативной передачей и заработал две жёлтые карточки.

«Фиорентина» после семи туров, набрав 11 очков, занимает 8-е место в чемпионате Италии. В активе «фиалок» 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения. От лидера — «Ювентуса» — команда отстаёт на 8 очков.