Функционер «Фиорентины» решил мотивировать игрока с помощью своей племянницы
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде нашел оригинальный способ замотивировать полузащитника «фиалок» Гаэтано Кастровилли.
«Сказал, если он продолжит так хорошо работать, я дам ему разрешение написать в «Инстаграме» моей племяннице Костанце, она очень красивая», — приводит слова Праде Сalciomercato.com.
Фото доступно на странице Костанци Праде в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне Кастровилли провёл в Серии А в составе «Фиорентины» 7 матчей. Он отыграл 600 минут, отметился одним голом, одной результативной передачей и заработал две жёлтые карточки.
«Фиорентина» после семи туров, набрав 11 очков, занимает 8-е место в чемпионате Италии. В активе «фиалок» 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения. От лидера — «Ювентуса» — команда отстаёт на 8 очков.
- 12 октября 2019
-
20:52
-
20:52
-
20:51
-
20:28
-
20:23
-
20:02
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:19
-
19:13
-
19:00
-
18:48
-
18:48
-
18:26
-
18:23
-
18:13
-
17:54
-
17:52
-
17:42
-
17:38
-
17:17
-
17:16
-
16:55
-
16:44
-
16:22
-
16:14
-
16:09
-
15:57
-
15:49
-
15:33
-
15:32
-
15:13
-
15:11
-
14:55
Партнерский контент