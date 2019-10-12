Видео: невероятный промах по пустым воротам в матче ПФЛ

В матче ПФЛ (зона «Центр») раменский «Сатурн» сегодня, 12 октября, принимал новомосковский «Химик-Арсенал». Встреча завершилась со счётом 2:2. На первой минуте встречи случился эпизод, претендующий едва ли не на звание промах года.

Видео доступно на «Чемпионате».

Голкипер хозяев Арби Межиев промахнулся мимо мяча, нападающий Роман Изотов бежал на пустые ворота, но промахнулся из убойной позиции.



У «Сатурна» дубль оформил экс-арсеналец Валерий Альшанский (5, 57), у красно-чёрных отличились Роман Изотов (32) и Ярослав Ивакин (90+1).

«Химик-Арсенал» после 13 туров набрал 22 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Сатурн» располагается на седьмой строчке. В активе раменской команды 18 очков.