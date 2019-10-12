Бонуччи обошел Дель Пьеро по количеству игр за сборную Италии

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, который вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Грецией, обошёл по числу игр за «скуадру адзурру» экс-форварда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.
Фото доступно на странице OptaPaolo в «твиттере».
Для 32-летнего футболиста это 92-й матч за сборную Италии. По этому показателю он опередил Дель Пьеро и вышел на чистое десятое место в истории национальной команды.
Рекордсмены сборной Италии по числу игр:
1. Джанлуиджи Буффон – 176
2. Фабио Каннаваро – 136
3. Паоло Мальдини – 126
4. Даниэле Де Росси – 117
5. Андреа Пирло – 116
6. Дино Дзофф – 112
7. Джорджо Кьеллини – 103
8. Джанлука Дзамбротта – 98
9. Джачинто Факкетти – 94
10. Леонардо Бонуччи – 92
11. Алессандро Дель Пьеро – 91
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