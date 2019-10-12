Рамос стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Испании

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос вышел в стартовом составе национальной команды Испании на выездной матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Норвегией.
Эта встреча стала для Рамоса 168-й в составе сборной Испании. 33-летний защитник побил рекорд голкипера «Порту» Икера Касильяса и теперь занимает первое место в истории по этому показателю.
Топ-10 игроков национальной команды Испании по количеству матчей
1. Серхио Рамос — 168
2. Икер Касильяс — 167
3. Хави — 133
4. Андрес Иньеста — 131
5. Андони Субисаррета — 126
6. Давид Сильва — 125
7. Хаби Алонсо — 114
8. Серхио Бускетс — 114
9. Сеск Фабрегас — 110
10. Фернандо Торрес — 110
Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года. За это время он дважды стал чемпионом Европы и один раз — чемпионом мира.
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