Рамос стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Испании

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос вышел в стартовом составе национальной команды Испании на выездной матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Норвегией.

Эта встреча стала для Рамоса 168-й в составе сборной Испании. 33-летний защитник побил рекорд голкипера «Порту» Икера Касильяса и теперь занимает первое место в истории по этому показателю.

Топ-10 игроков национальной команды Испании по количеству матчей

1. Серхио Рамос — 168

2. Икер Касильяс — 167

3. Хави — 133

4. Андрес Иньеста — 131

5. Андони Субисаррета — 126

6. Давид Сильва — 125

7. Хаби Алонсо — 114

8. Серхио Бускетс — 114

9. Сеск Фабрегас — 110

10. Фернандо Торрес — 110

Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года. За это время он дважды стал чемпионом Европы и один раз — чемпионом мира.