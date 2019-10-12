«Рома» готова предложить Коларову контракт до 2021 года и должность в клубе

Руководство «Ромы» рассматривает возможность продления контракта с сербским защитником Александаром Каларовым, сообщает Football Italia.
Действующий контракт 33-летнего защитника истекает в конце сезона, и клуб готов предложить ему новое соглашение, которое будет рассчитано до июня 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Примечательно, что функционеры «Ромы» хотят включить в договор пункт, по которому Коларов получит руководящую должность в структуре клуба, когда закончит карьеру футболиста.
Коларов в текущем сезоне провел за «Рому» 7 матчей в Серии А, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.
Серб перешёл в итальянский клуб из «Манчестер Сити» в 2017 году за € 5 млн. Летом им активно интересовались в Турции, но футболист отклонил предложения.
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