«Рома» готова предложить Коларову контракт до 2021 года и должность в клубе

Руководство «Ромы» рассматривает возможность продления контракта с сербским защитником Александаром Каларовым, сообщает Football Italia.

Действующий контракт 33-летнего защитника истекает в конце сезона, и клуб готов предложить ему новое соглашение, которое будет рассчитано до июня 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Примечательно, что функционеры «Ромы» хотят включить в договор пункт, по которому Коларов получит руководящую должность в структуре клуба, когда закончит карьеру футболиста.

Коларов в текущем сезоне провел за «Рому» 7 матчей в Серии А, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.

Серб перешёл в итальянский клуб из «Манчестер Сити» в 2017 году за € 5 млн. Летом им активно интересовались в Турции, но футболист отклонил предложения.