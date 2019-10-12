Дешам — о решении не вызывать Бензема в сборную: это спортивное решение. Точка

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему не вызывает в команду нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.

31-летнего игрока не вызывают в национальную команду с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео.

«Это спортивное решение. Точка. Я не сделал это против своей воли или потому что мне этого хотелось. Решение было принято в интересах сборной Франции. Вот и всё.

Некоторые обвиняют меня в расизме в связи с этим? В жизни есть только одна правда. Может быть много версий, но правда всегда одна.

У меня много проблем с теми, кто хочет поверить в то, что это правда. Такие обвинения за гранью всякого понимания. Я в футболе не для этого», — сказал Дешам в интервью TF1.