У нападающего «Сельты» Аспаса похитили € 100 тыс.
Кражи со взломом в домах футболистов уже давно стали проблемой в Испании. Очередной жертвой воров стал нападающий «Сельты» Яго Аспас, сообщает Marca.
Инцидент произошёл вечером 11 октября. Похитители ворвались в его дом в Моане между 20:30 и 23:30 по местному времени. Они забрали украшения, часы и деньги. Согласно данным полиции, общая стоимость ущерба составляет около € 100 тыс.
Аспас в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании сыграл за «Сельту» 8 матчей. Он провёл на поле 718 минут. На его счету один забитый мяч и две жёлтые карточки.
«Сельта» после 8 туров набрала 9 очков и занимает 15-е место. В следующем туре подопечные Франа Эскриба на выезде сыграют с «Алавесом». Встреча пройдёт 20 октября.
- 12 октября 2019
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