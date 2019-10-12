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Испания на 94-й минуте упустила победу в матче отбора Евро-2020 с Норвегией

Испания на 94-й минуте упустила победу в матче отбора Евро-2020 с Норвегией
Футбол / Евро-2020 0

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Норвегии принимала национальную команду Испании. Встреча состоялась в Осло на стадионе «Уллевол» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил полузащитник Испании Сауль в начале второго тайма. На 94-й минуте нападающий Норвегии Джошуа Кинг сравнял счёт, реализовав пенальти.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 7-й тур
12 октября 2019, суббота. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 1
Испания
0:1 Сауль – 47'   1:1 Кинг – 90+4' (пен)

В другом матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы сборная Мальты принимала национальную команду Швеции. Встреча прошла в Та-Кали на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе Швеции отличились защитник Маркус Даниэльссон и хавбек Себастьян Ларссон, оформивший дубль с пенальти. Ещё один гол забил защитник Мальты Андре Агиус, отправивший мяч в свои ворота.

Шведский полузащитник «Краснодара» Кристофер Ольссон провёл на поле весь матч, а его одноклубник и партнёр по национальной команде Маркус Берг, выступающий на позиции нападающего, вступил в игру на 79-й минуте.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 7-й тур
12 октября 2019, суббота. 21:45 МСК
Мальта
Окончен
0 : 4
Швеция
0:1 Даниэльссон – 11'   0:2 Ларссон – 58' (пен)   0:3 Агиус – 66' (автогол)   0:4 Ларссон – 71' (пен)
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