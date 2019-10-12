Дубль Рондона помог Венесуэле обыграть Боливию

Дубль бывшего нападающего казанского «Рубина» и питерского «Зенита» Хосе Саломона Рондона помог сборной Венесуэлы обыграть в товарищеском матче команду Боливии со счётом 4:1.

Рондон, в настоящий момент выступающий за китайский «Далянь» под руководством Рафаэля Бенитеса, вышел на поле в стартовом составе. Он отличился на 50-й минуте, а в концовке встречи установил окончательный счёт в матче, реализовав пенальти.

В составе сборной Венесуэлы голами отметились также футболисты испанской «Гранады» — полузащитник Янхель Эррера и нападающий Дарвин Мачис.

Единственный гол боливийцев на 55-й минуте забил Хилберт Альварес.

Товарищеский матч

Венесуэла — Боливия — 4:1 (2:0)

Голы: Эррера, 38; Мачис, 41; Рондон, 50, 87 (c пенальти) — Альварес, 55.