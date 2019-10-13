Манчини близок к рекорду среди тренеров сборной Италии

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Италии на стадионе «Олимпико» в Риме обыграла со счётом 2:0 команду Греции. Для наставника итальянцев Роберто Манчини это уже 8 победа подряд у руля команды, он в шаге от того, чтобы повторить национальный рекорд, сообщает Football Italia.

Самая длинная победная серия среди тренеров сборной Италии составляет 9 матчей. Этот результат «скуадра адзурра» смогла показать в сезоне-1938/39, когда её наставником был Витторио Поццо.

Манчини выиграл подряд уже 8 игр в различных турнирах и может повторить это достижение, если 15 октября Италия обыграет Лихтенштейн.

Благодаря победе над Грецией сборная Италии досрочно квалифицировалась на Евро-2020.



Итальянцы, набрав 21 очко, возглавляют турнирную таблицу группы J, греки (5) занимают предпоследнее, пятое место.