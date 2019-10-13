Ничья помешала Испании повторить рекорд по победам кряду в отборе Евро
Национальная команда Испании сыграла вничью в выездном матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Норвегией. Хозяева сравняли счёт на 94-й минуте благодаря голу с пенальти.
Эта ничья прервала победную серию испанцев в матчах квалификации Евро, которая состояла из 14 матчей (2014 — 2019). В случае победы «красная фурия» повторила бы рекорд по этому показателю, принадлежащий сборной Чехии (1995 — 2002).
Испания, набрав 19 очков, возглавляет турнирную таблицу группы F. В 8-м туре команда Роберта Морено сыграет с Швецией. Встреча состоится в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» 15 октября, начало — в 21:45 мск.
Календарь матчей отборочного турнира Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Впервые в стартовом составе сборной Испании вышли игроки 11 клубов
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