Ничья помешала Испании повторить рекорд по победам кряду в отборе Евро

Национальная команда Испании сыграла вничью в выездном матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Норвегией. Хозяева сравняли счёт на 94-й минуте благодаря голу с пенальти.

Эта ничья прервала победную серию испанцев в матчах квалификации Евро, которая состояла из 14 матчей (2014 — 2019). В случае победы «красная фурия» повторила бы рекорд по этому показателю, принадлежащий сборной Чехии (1995 — 2002).

Испания, набрав 19 очков, возглавляет турнирную таблицу группы F. В 8-м туре команда Роберта Морено сыграет с Швецией. Встреча состоится в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» 15 октября, начало — в 21:45 мск.

Календарь матчей отборочного турнира Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».