«Арсенал» ведёт переговоры с Обамеянгом о продлении контракта до 2023 года

Руководство лондонского «Арсенала» намерено продлить соглашение с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом до 2023 года. Стороны уже приступили к переговорам, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Обамеянг выступает за «Арсенал» с 2018 года. Ранее он защищал цвета дортмундской «Боруссии», «Сент-Этьена», «Монако», «Лилля», «Дижона» и «Милана». Нынешний контракт 30-летнего нападающего рассчитан до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик забил 7 мячей в 8 матчах английской Премьер-лиги. Ещё один гол он записал в актив в 2 встречах Лиги Европы. По итогам сентября Обамеянг был признан лучшим игроком АПЛ.
На этот момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии и возглавляет группу F в Лиге Европы.
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