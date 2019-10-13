Пуйоль: мне ближе сдержанный стиль лидерства Месси

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что ему очень нравится стиль сдержанного лидера, каковым является нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, а не эмоциональный стиль защитника клуба Жерара Пике.



«Я уважаю Жерара. Все мы знаем, что он всегда говорит то, что думает, он говорит все прямо. Но я люблю общаться, как Месси, и работать, действовать, как он.



Думаю, мое заявление об отказе работать спортивным директором «Барселоны» было ясным. В настоящее время я занят разработкой новых проектов, следующий из них будет запущен через пару дней и будет связан с Кубком Наций Danone, с футболом и его ценностями. Это будет онлайн-программа, направленная на отцов и матерей, которые хотят провести время вместе со своими детьми.



У меня есть еще много других проектов. Я работал над ними в течение многих месяцев, и я не думаю, что настало время все бросить. Сейчас не то время, когда можно присоединиться к «Барселоне», — приводит слова Пуйоля Goal.

Пуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны»