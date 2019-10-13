Рамос: «Потерять очки в последние секунды матча — настоящая боль»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал результат матча с Норвегией в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:1), подчеркнув, что разочарован потерей очков. Норвежцы только на 94-й минуте сравняли счет.
«Наверное, нет ничего обиднее, как потерять победу и важные очки в последние секунды матча. Но, очень сложно играть против команды, которая знала, что ей нельзя проигрывать в этом матче. Они атаковали до последнего, рисковали в каждом моменте.
Норвегия знала, как оказать на нас давление в последние минуты встречи, отправив всех своих высоких игроков в штрафную и забив мяч. Нам этот матч также был важен, поскольку мы расценивали его как важный с точки зрения победы для выхода на Евро-2020», — приводит слова Рамоса пресс-служба УЕФА.
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