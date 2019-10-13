Джеррард: испытываю наслаждение, когда смотрю матчи «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард восхитился успехами мерсисайдцев при Юргене Клоппе.
«Каждый день скучаю по «Ливерпулю». Скучаю по времени, когда представлял этот клуб. Скучаю по «Мелвуду», нашей тренировочной базе и шуткам игроков.
Сейчас «Ливерпуль» играет невероятно. Клопп выстроил клуб согласно своей философии. Я испытываю наслаждение, когда смотрю матчи команды. Нынешний «Ливерпуль» может обыграть любую команду в мире, будь то в чемпионате страны или Лиге чемпионов. Теперь я всегда считаю «Ливерпуль» фаворитом любой игры.
Фанаты должны быть довольны тем, что «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице. Но думаю, Клопп понимает, что нужно выдавать максимум в каждой игре», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.
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