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Джеррард: испытываю наслаждение, когда смотрю матчи «Ливерпуля»

Джеррард: испытываю наслаждение, когда смотрю матчи «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард восхитился успехами мерсисайдцев при Юргене Клоппе.

«Каждый день скучаю по «Ливерпулю». Скучаю по времени, когда представлял этот клуб. Скучаю по «Мелвуду», нашей тренировочной базе и шуткам игроков.

Сейчас «Ливерпуль» играет невероятно. Клопп выстроил клуб согласно своей философии. Я испытываю наслаждение, когда смотрю матчи команды. Нынешний «Ливерпуль» может обыграть любую команду в мире, будь то в чемпионате страны или Лиге чемпионов. Теперь я всегда считаю «Ливерпуль» фаворитом любой игры.

Фанаты должны быть довольны тем, что «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице. Но думаю, Клопп понимает, что нужно выдавать максимум в каждой игре», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

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