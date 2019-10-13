Игрок покинул расположение сборной Англии из-за болезни, а затем пошёл в казино
Полузащитник «Лестер Сити» и национальной команды Англии Джеймс Мэддисон был замечен в казино после того, как покинул расположение сборной из-за болезни, сообщает The Sun.
Решение не брать Мэддисона на выездной матч 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Чехией было принято Футбольной ассоциацией Англии. Эта встреча могла стать дебютной для футболиста «Лестера» в составе национальной команды.
По информации издания, Джеймса видели в казино за игрой в покер именно в тот момент, когда играла сборная. Хавбек даже не смотрел матч, завершившийся поражением англичан со счётом 1:2.
Ожидается, что Мэддисон вернётся в строй на предстоящей неделе. Игрок возобновит тренировки уже в расположении своего клуба.
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