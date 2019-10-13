Скалони: Месси и Агуэро вернутся в сборную Аргентины в следующем месяце

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, когда следует ожидать возвращения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в расположение национальной команды.



«Месси нет с нами из-за дисквалификации. Агуэро не в сборной из-за некоторых проблем, но он тренируется в полную силу в расположении клуба. Конечно, оба футболиста вернутся в сборную Аргентины в следующем месяце», — приводит слова Скалони Goal.com.



Напомним, Месси был дисквалифицирован на три месяца за обвинение КОНМЕБОЛ в коррупции. Запрет на участие Месси в играх за сборную Аргентины вступил 3 августа 2019 года. Ранее Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подавала апелляцию и просила сократить наказание Месси с трёх до двух месяцев, но получила отказ.

КОНМЕБОЛ оставила в силе дисквалификацию Месси