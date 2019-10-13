Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Скалони: Месси и Агуэро вернутся в сборную Аргентины в следующем месяце

Скалони: Месси и Агуэро вернутся в сборную Аргентины в следующем месяце
Футбол / Южная Америка 0

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, когда следует ожидать возвращения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в расположение национальной команды.

«Месси нет с нами из-за дисквалификации. Агуэро не в сборной из-за некоторых проблем, но он тренируется в полную силу в расположении клуба. Конечно, оба футболиста вернутся в сборную Аргентины в следующем месяце», — приводит слова Скалони Goal.com.

Напомним, Месси был дисквалифицирован на три месяца за обвинение КОНМЕБОЛ в коррупции. Запрет на участие Месси в играх за сборную Аргентины вступил 3 августа 2019 года. Ранее Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подавала апелляцию и просила сократить наказание Месси с трёх до двух месяцев, но получила отказ.

КОНМЕБОЛ оставила в силе дисквалификацию Месси
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019