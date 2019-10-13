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Магуайр: защита сборной Англии должна быть лучше

Магуайр: защита сборной Англии должна быть лучше
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр отметил, что оборонительная линия национальной команды должна работать лучше. Напомним, ранее сборная Англии проиграла национальной команде Чехии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года (1:2).

«Мы хотим наладить контакт в сборной. Иногда это сложно сделать на уровне сборных, но нужно уметь адаптироваться при любых условиях. Один из подводных камней в международном футболе — налаживание связей, отношений. Но это не оправдание. Защита сборной Англии должна быть лучше. Нам нужно концентрироваться и отрабатывать в каждом эпизоде. Мы должны быть лучше, чтобы мяч не попадал в сетку наших ворот», — приводит слова Магуайра The Guardian.

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