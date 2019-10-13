Зинченко — о матче с Португалией: Украина — лидер группы. Чего нам бояться?

Полузащитник «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от домашнего матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Португалии.

«Назвал бы этот матч финалом года. Эта встреча будет решать очень многое. Мы можем завоевать путёвку на Евро.

Мы лидеры группы, играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более мы уже против них играли.

Да, это действующий чемпион Европы, они выиграли Лигу наций. Но нет ничего такого, чего мы боялись», — цитирует Зинченко сайт телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».

Матч Украина — Португалия состоится в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» завтра, 14 октября, начало — в 21:45 мск. Ничья гарантирует украинцам выход на Евро-2020.