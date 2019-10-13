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Ван дер Сар: хотел бы поработать в «Манчестер Юнайтед»

Ван дер Сар: хотел бы поработать в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар признался, что хотел бы поработать в английском клубе.

«Кроме семьи, жены и детей, у меня есть ещё две любви в жизни — «Аякс» и «Манчестер Юнайтед». «Аякс» дал мне возможность развиваться, именно там я смог проявить себя как футболист. «Манчестер Юнайтед» также много заботился обо мне, позволил получить признание и всё, что было у меня в конце карьеры. Конечно, я бы хотел там поработать.

Мне нужно немного больше узнать в «Аяксе», развиваться дальше. Посмотрим, что случится в будущем. «Манчестер Юнайтед» — фантастический клуб, у них отличная команда. Все хотят играть за «Манчестер Юнайтед» и работать на них», — приводит слова ван дер Сара Goal.com.

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