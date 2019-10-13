С. Ларссон сравнялся с Ибрагимовичем по количеству матчей за сборную Швеции
Полузащитник АИКа Себастьян Ларссон провёл 116-й матч за национальную команду Швеции. По этому показателю 34-летний футболист догнал форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича и бывшего защитника Роланда Нильссона.
Лидером по количеству матчей за Швецию является бывших хавбек Андерс Свенссон (148), выступавший в сборной с 1999 по 2013 год.
Ларссон вчера, 12 октября, принял участие в выездной встрече 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Мальты (4:0). Полузащитник оформил дубль. Оба мяча были забиты с пенальти.
В 8-м туре отбора Евро-2020 сборная Швеции сыграет с Испанией. Встреча состоится в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» 15 октября, начало — в 21:45 мск.
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