С. Ларссон сравнялся с Ибрагимовичем по количеству матчей за сборную Швеции

Полузащитник АИКа Себастьян Ларссон провёл 116-й матч за национальную команду Швеции. По этому показателю 34-летний футболист догнал форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича и бывшего защитника Роланда Нильссона.

Лидером по количеству матчей за Швецию является бывших хавбек Андерс Свенссон (148), выступавший в сборной с 1999 по 2013 год.

Ларссон вчера, 12 октября, принял участие в выездной встрече 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Мальты (4:0). Полузащитник оформил дубль. Оба мяча были забиты с пенальти.

В 8-м туре отбора Евро-2020 сборная Швеции сыграет с Испанией. Встреча состоится в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» 15 октября, начало — в 21:45 мск.