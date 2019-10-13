Погба может вернуться на поле в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает восстанавливаться после травмы.
По информации Mirror, французский футболист с большой долей вероятности сможет принять участие в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоится 20 октября. Напомним, Погба усугубил травму лодыжки в матче с лондонским «Арсеналом» (1:1), после чего пропустил две игры.
«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 24 очка в 8 матчах.
Погба выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В текущем сезоне французский хавбек принял участие в 5 матчах английской Премьер-лиги и отдал 2 результативные передачи.
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