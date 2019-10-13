«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Пёнтека у «Милана»
Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено в ближайшее зимнее трансферное окно усилить линию атаки. Последним игроком, который попал в сферу интересов «красных дьяволов», стал нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек, сообщает The Telegraph.
По информации издания, манкунианцы готовы предложить за 24-летнего поляка € 40 млн. «Милан» вряд ли захочет расстаться со своим игроком за такую сумму. Ожидается, что итальянский клуб потребует как минимум на € 10 млн больше.
Пёнтек выступает за «Милан» с начала 2019 года. Ранее он играл в «Дженоа», «Краковии», «Заглембе» и «Лехии». Действующий контракт форварда с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Кшиштоф принял участие в 7 матчах итальянской Серии А. В его активе 2 забитых мяча.
Кулибали — приоритетная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»
- 13 октября 2019
-
11:57
-
11:56
-
11:30
-
11:26
-
11:19
-
11:02
-
10:47
-
10:29
-
10:10
-
10:05
-
09:58
-
09:51
-
09:27
-
09:23
-
08:45
-
08:29
-
02:56
-
02:45
-
01:42
-
01:35
-
01:20
-
01:06
-
00:57
-
00:40
-
00:36
-
00:17
-
00:09
- 12 октября 2019
-
23:38
-
23:38
-
23:36
-
23:31
-
23:08
-
23:07
-
22:38
-
22:30
Партнерский контент