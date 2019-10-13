«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Пёнтека у «Милана»

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено в ближайшее зимнее трансферное окно усилить линию атаки. Последним игроком, который попал в сферу интересов «красных дьяволов», стал нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек, сообщает The Telegraph.

По информации издания, манкунианцы готовы предложить за 24-летнего поляка € 40 млн. «Милан» вряд ли захочет расстаться со своим игроком за такую сумму. Ожидается, что итальянский клуб потребует как минимум на € 10 млн больше.

Пёнтек выступает за «Милан» с начала 2019 года. Ранее он играл в «Дженоа», «Краковии», «Заглембе» и «Лехии». Действующий контракт форварда с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Кшиштоф принял участие в 7 матчах итальянской Серии А. В его активе 2 забитых мяча.