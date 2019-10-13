Доннарумма: Манчини — отличный тренер, в сборной все прислушиваются к нему

Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал выход национальной команды на Евро-2020 после победы в матче с Грецией (2:0), а также поделился мнением о главном тренере итальянской сборной Роберто Манчини.



«Мы на самом деле хотели добиться победы. Во втором тайме мы отлично стартовали и победили. Болельщики были великолепны. Атмосфера была отличной. Посвящаем эту победу нашим фанатам. Надеюсь, дальше будем действовать также успешно.



Что касается Манчини, он отличный тренер. Мы слушаем его. Он опирается на хорошие принципы. Мы все прислушиваемся к нему, нам следует делать это и в ходе чемпионата Европы, потому что он, несомненно, выведет нас на верный путь», — приводит слова Доннаруммы Calciomercato.

Сборная Италии вышла на Евро-2020, обыграв Грецию