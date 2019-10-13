УЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции
УЕФА рассмотрит празднование гола игроками сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Албании.
Напомним, турецкие футболисты отпраздновали победный гол в ворота Албании жестом в поддержку своей армии, которая ранее начала бомбардировки территории Сирии, удерживаемой курдами.
«Лично я не видел жеста, который можно было бы считать провокацией. Запрещены ли регламентом УЕФА ссылки на политику и религию? Да, и могу гарантировать, что мы рассмотрим эту ситуацию», — приводит слова главы пресс-службы УЕФА Филиппа Таунсенда ANSA.
Матч между сборными Турции и Албании завершился со счётом 1:0. Единственный гол во встрече был забит на 90-й минуте. Его автором стал Дженк Тосун.
Турки отпраздновали победный гол в ворота Албании жестом в поддержку армии
- 13 октября 2019
-
13:36
-
13:24
-
13:07
-
13:00
-
12:50
-
12:26
-
12:18
-
12:16
-
11:57
-
11:56
-
11:30
-
11:26
-
11:19
-
11:02
-
10:47
-
10:29
-
10:10
-
10:05
-
09:58
-
09:51
-
09:27
-
09:23
-
08:45
-
08:29
-
02:56
-
02:45
-
01:42
-
01:35
-
01:20
-
01:06
-
00:57
-
00:40
-
00:36
-
00:17
-
00:09
Партнерский контент