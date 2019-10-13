УЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции

УЕФА рассмотрит празднование гола игроками сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Албании.



Напомним, турецкие футболисты отпраздновали победный гол в ворота Албании жестом в поддержку своей армии, которая ранее начала бомбардировки территории Сирии, удерживаемой курдами.



«Лично я не видел жеста, который можно было бы считать провокацией. Запрещены ли регламентом УЕФА ссылки на политику и религию? Да, и могу гарантировать, что мы рассмотрим эту ситуацию», — приводит слова главы пресс-службы УЕФА Филиппа Таунсенда ANSA.



Матч между сборными Турции и Албании завершился со счётом 1:0. Единственный гол во встрече был забит на 90-й минуте. Его автором стал Дженк Тосун.

Турки отпраздновали победный гол в ворота Албании жестом в поддержку армии