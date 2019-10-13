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Первый чернокожий игрок «Челси»: проблема расизма стала хуже за последние 30 лет

Первый чернокожий игрок «Челси»: проблема расизма стала хуже за последние 30 лет
Футбол / Англия 0

Первый чернокожий игрок в истории лондонского «Челси» Пол Кановиль поделился мнением о проблеме расизма в футболе.

«Чернокожим игрокам не хватает поддержки больших парней — Премьер-лиги, УЕФА и Футбольной ассоциации Англии. Они должны сделать гораздо больше. Расизм неуклонно растёт, а они не имеют ни малейшего представления о ситуации и как всё исправить. Речь не только о международном уровне, а в первую очередь о Премьер-лиге. Каждый клуб должен разобраться с этим», — сказал Кановиль в интервью Sky Sports.

Пол неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Челси», когда выступал за лондонцев в 1981–1986 годах.

«Это действительно больно. Думаю, спустя 30 лет после того, что я пережил, вижу, что стало ещё хуже. Слышать это на многих стадионах… Что-то должно быть сделано», — сказал бывший футболист.

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