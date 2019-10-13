«У них оружие. Бегите!» Неизвестный открыл стрельбу перед началом детского матча

Вчера, 12 октября, в Аргентине должен был состояться матч детских команд. Когда юные футболисты проводили минуту молчания перед началом встречи в память о мэре, раздались выстрелы, сообщает Marca.

Отец одного из мальчиков вёл в этот момент видеосъёмку. На видео слышно, как кто-то из убегавших кричал: «У них оружие. Бегите!»

К счастью, никто не прострадал. Полиция сейчас ищет злоумышленников, причастных к инциденту. Местный спортивный центр временно отменил все мероприятия.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в марте 2019 года в Аргентине во время футбольного матча женщину-арбитра облили кипятком. Инцидент произошёл после того, как главный судья встречи допустил ошибку, которая прервала атаку хозяев.