«У них оружие. Бегите!» Неизвестный открыл стрельбу перед началом детского матча
Вчера, 12 октября, в Аргентине должен был состояться матч детских команд. Когда юные футболисты проводили минуту молчания перед началом встречи в память о мэре, раздались выстрелы, сообщает Marca.
Отец одного из мальчиков вёл в этот момент видеосъёмку. На видео слышно, как кто-то из убегавших кричал: «У них оружие. Бегите!»
К счастью, никто не прострадал. Полиция сейчас ищет злоумышленников, причастных к инциденту. Местный спортивный центр временно отменил все мероприятия.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в марте 2019 года в Аргентине во время футбольного матча женщину-арбитра облили кипятком. Инцидент произошёл после того, как главный судья встречи допустил ошибку, которая прервала атаку хозяев.
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