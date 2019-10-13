Экс-игрок «Ливерпуля»: Гвардиола сказал, что никого не купит? Потратит £ 100 млн
Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж считает, что «Манчестер Сити» зимой попытается решить проблему с центральным защитником.
Травмы игроков обороны на старте нынешнего сезона вынудили главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолу использовать опорного хавбека Фернандиньо в качестве защитника.
«Гвардиола сказал, что не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно. Но я ожидаю, что он потратит более £ 100 млн на центрального защитника, как только у него появится такая возможность. Он знает, что защита команды недостаточно хороша, чтобы выиграть Премьер-лигу или Лигу чемпионов», — приводит слова Олдриджа Irish Independent.
«Сити», набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Гвардиола: зимой «Манчестер Сити» не будет покупать игроков. У нас нет денег
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