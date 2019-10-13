Буффон: болельщики «Ювентуса» должны помнить, что нужно уважать Конте

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о наставнике «Интера» Антонио Конте. Напомним, ранее болельщики «Ювентуса» создали петицию с требованием убрать звезду Конте с клубной аллеи славы из-за того, что специалист возглавил миланский клуб.



«Я люблю Конте, он был моим первым товарищем по команде, моим капитаном, моим тренером в „Ювентусе“ и сборной. Я знаю его как хорошего человека и профессионала, поэтому никогда не позволю его в чём-то обвинять. Он обладает невероятным профессионализмом и честностью в отношениях с командой. Он способен преподавать футбол.



Конте не спит по ночам, если его команда играет не так, как он хочет. Я понимаю фанатов „Ювентуса“, но они должны помнить, что необходимо уважать такого человека, как Антонио, потому что он отдал себя „Ювентусу“ и добился отличных результатов. Его выбор можно долго обсуждать, но отдал „Ювентусу“ слишком много», — приводит слова Буффона Football Italia.

Фанаты «Ювентуса» потребовали заменить Конте на Маркизио на клубной аллее славы