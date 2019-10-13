Озбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, ныне выступающий за «Пюник», признался, что наслаждался футболом в московской команде.
«В сборной я всегда чувствую себя хорошо, независимо от того, играю или нет. Что касается клубов… Последний раз я получал удовольствие от футбола ещё в «Спартаке». В первом сезоне мы шли на втором месте, а потом рухнули вниз. Но лично для меня всё было неплохо. Хотя в самом конце я получил тяжёлую травму.
Я по-прежнему смотрю игры «Спартака». Видел матч с «Оренбургом», после которого уволили Кононова. Конечно, ситуация не лучшая. Очень многие хотят иметь отношение к «Спартаку», у него чудесный президент. Я был очень счастлив, когда команда выиграла чемпионат, видел, как болельщики рванули на поле. Но знаете, «Спартак» такой клуб, где очень многое решается внутри», — приводит слова Озбилиза Sport24.
- 13 октября 2019
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