Буффон: мы с Роналду проводим много времени вместе, он хороший парень

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о нападающем туринской команды Криштиану Роналду.



«После того как Криштиану забил нам головой, играя за „Реал“, я спросил его о его возрасте. Он улыбнулся и сказал: „Мне 33 года. Неплохо, верно?“. Я подумал: „Только посмотрите на этого парня“. Если не можете одолеть его, присоединяешься к нему! Должен сказать, что Криштиану действительно хороший парень. Мы проводим много времени вместе, обсуждая разные вещи. И он общается со всеми партнёрами по команде. Его появление стало приятным сюрпризом», — приводит слова Буффона Football Italia.

Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году. В текущем сезоне португалец принял участие в 6 матчах Серии А, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.