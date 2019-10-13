Алисон: Неймар может стать лучшим игроком в мире
Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер поделился мнением о партнёре по национальной команде Неймаре, который выступает за «Пари Сен-Жермен».
«Считаю, что Неймар может стать лучшим игроком в мире. Он является футболистом высокого уровня, который будет иметь фундаментальное значение в любом клубе. Не знаю, вернётся он в «Барселону» или нет, но я желаю ему удачи. Хочу, чтобы он играл с привычными для себя удовольствием и энергией в любой команде», — приводит слова Алисона Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне Неймар забил 4 мяча в 5 матчах французской Лиги 1. 27-летний форвард занимает шестое место в гонке бомбардиров чемпионата.
Контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
«ПСЖ» начал переговоры с Неймаром о продлении контракта
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